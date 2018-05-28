Лодка с пятью подростками перевернулась на Волге в Астрахани

На Волге в Астрахани перевернулась лодка, в которой находились подростки. Двоих юношей и трех девушек спасли местные жители. Позже их осмотрели медики.

Погибших в результате инцидента нет, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. О том, почему лодка перевернулась, информации пока не было.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Китае после столкновения двух «драконовых» лодок на реке погибли 11 человек. Еще шесть считались пропавшими без вести. Две лодки потеряли управление во время подготовки к гонкам и перевернулись.