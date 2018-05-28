СК начал проверку после происшествия с лошадью и подростком в Саратове

На ипподроме в Саратове 17-летняя девушка пострадала из-за лошади, которая протащила ее на веревке. Следователи начали проверку по факту получения травм несовершеннолетней.

По данным правоохранительных органов, девушка заметила, что одна из лошадей вышла из загона, и попыталась завести животное обратно. В этот момент веревка намоталась на ногу пострадавшей. Напуганная лошадь поскакала, в итоге девушку несколько метров протащило по земле, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

С травмой ноги потерпевшую доставили в больницу, она госпитализирована, врачи провели операцию.

Следователи проводят проверку в отношении сотрудников, ответственных за соблюдение техники безопасности на ипподроме.