Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли в холодильнике

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в старом холодильнике на улице тело семилетней девочки, которая несколько дней назад пропала в кемеровском городе Белово, сообщили в региональном управлении Следственного Комитета России.

«По предварительной версии девочка, играя залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего», — сообщается на сайте ведомства.

Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, причины будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка ушла гулять днем 29 мая и не вернулась домой. До этого она не уходила из дома. Вечером отец начал поиски, а в правоохранительные органы обратился ближе к ночи. Поиски ребенка велись на протяжении нескольких дней.