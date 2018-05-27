Два брата-подростка заблудились в лесу Краснодарского края

Двое детей заблудились в Краснодарском крае во время отдыха. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС.

Поисково-спасательные работы проходят в Абинском районе.

Мальчики 2003 и 2004 годов рождения заблудились в лесу в районе поселка Новый, сообщает краевая организация «Кубань-спас».

Братья дозвонились отцу, который велел им оставаться на месте и оповестил оперативные службы. Спасатели получили сообщение вечером 26 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» подчеркнули, что на место поисков готовятся выехать волонтеры.

Возле якутского поселка Маган 30 апреля овчарка нашла заблудившуюся в лесу шестилетнюю девочку. Поиски продолжались более шести часов. Ребенок был напуган и замерз, в то же время его состояние оценили как удовлетворительное.