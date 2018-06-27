Засуха в Ростовской области негативно скажется на урожайности

Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области ожидается урожайность на уровне среднегодовых значений, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. В течение трех месяцев осадки были ниже нормы (не более 30%), то есть установилась длительная засуха.

«В этом году, к сожалению, мы не повторим рекордного урожая 13 млн т зерновых, который был зафиксирован в прошлом году», — цитирует Рачаловского RostovGazeta.

Портал iz.ru сообщал, что в Африке девять из 13 самых древних баобабов умерли загадочным образом. Остальные растения находятся в критическом состоянии, причины явления остаются неизвестными. Эпидемия озадачила исследователей, так как этот вид деревьев считается одним из самых долгоживущих.