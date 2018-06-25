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Синоптики дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Повторение аномальной жары 2010 года не грозит Москве и Подмосковью в 2018 году. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что в прошедшие выходные температура достигла более чем 33 градусов, погодный сценарий, который развивается этим летом, не повторит аномальную жару 2010 года. Уже в первом половине новой недели воздух не прогреется больше 25 градусов, пишет «Российская газета».

Подобные показатели для июня не аномальны, хотя и выше нормы. Однако Вильфанд уверен, что лето будет переменчивым и погода будет постоянно меняться. Засуха также не грозит, ведь за весну и начало лета почва хорошо пропиталась водой.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что днем 25 июня в Москве ожидается ветер с порывами до 10 м/с. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит около 25 градусов тепла, будет наблюдаться переменная облачность, но обойдется без осадков.

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