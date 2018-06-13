В Африке при загадочных обстоятельствах высохли древнейшие баобабы

В Африке девять из 13 самых древних баобабов умерли загадочным образом. Остальные растения находятся в критическом состоянии, причины явления остаются неизвестными.

Эпидемия озадачила исследователей, так как этот вид деревьев считается одним из самых долгоживущих. Баобабы способны пережить набеги слонов, выедающих их сердцевину, в которой содержится много воды, засухи, удары молний и другие природные катаклизмы, передает «РИА Новости» со ссылкой на научных журнал Nature Plants.

«Мы предполагаем, что «эпидемия» смертей связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как мы считали раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы», — комментирует открытие Сара Вентер из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).

Открытие было сделано командой Карла фон Редена из Института океанографии в Вудс-Хоуле (США) во время изучения секрета долголетия и выносливости этих деревьев в разных регионах Африки. Ученые начали исследования в 2005 году и с того времени успели вычислить возраст более шести десятков деревьев, растущих на Юге Африки, на Мадагаскаре и в восточной части континента.

Они выяснили секрет долголетия баобабов: после отмирания старого ствола корни дерева отращивают новый побег рядом с ним. Таким образом формируется большой полый ствол, свойственный этому виду растений, пишет «Ридус».

Также они обнаружили, что девять из 13 древнейших баобабов возрастом от 1,3 – 2 тысячелетий погибли. Полное отмирание дерева начиналось с самого старого его ствола, после засыхания которого следовали остальные более молодые его части.

Исследователи исключили возможность того, что баобабы могли уничтожить люди, так как эти деревья являются священными растениями для многих жителей Африки.

В апреле этого года сообщалось, что на части Африканского континента бушует засуха, от которой населению ряда стран континента грозит голод.