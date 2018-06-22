Режим ЧС действует в шести районах Крыма из-за засухи

В Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, количество районов, где действует режим ЧС, увеличилось до шести.

Как уточнили ИА «Крыминформ» в министерстве сельского хозяйства Крыма, о принятии чрезвычайных мер глава республики Сергей Аксенов распорядился 2 июня.

Местные аграрии предупредили, что сборы урожая в этом году могут быть вдвое ниже прошлогодних. В министерстве сельского хозяйства с этими прогнозами согласились. По словам Аксенова, в результате весенней засухи аграрии понесли убытки в размере более 1 млрд рублей.