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Режим ЧС действует в шести районах Крыма из-за засухи

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В Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, количество районов, где действует режим ЧС, увеличилось до шести. 

Как уточнили ИА «Крыминформ» в министерстве сельского хозяйства Крыма, о принятии чрезвычайных мер глава республики Сергей Аксенов распорядился 2 июня.

Местные аграрии предупредили, что сборы урожая в этом году могут быть вдвое ниже прошлогодних. В министерстве сельского хозяйства с этими прогнозами согласились. По словам Аксенова, в результате весенней засухи аграрии понесли убытки в размере более 1 млрд рублей.

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