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Власти Крыма оценивают ущерб от весенней засухи в 1 млрд рублей

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Аграрии в Крыму понесли убытки в размере более 1 млрд рублей в результате весенней засухи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в пяти регионах дождей весной практически не было. В результате выгорело около 100 тыс. га полей. В основном из-за засушливой погоды пострадали зерновые культуры. Точный ущерб еще предстоит оценить экспертам.

Министр сельского хозяйства Крыма уточнил, что ключевой задачей для аграрной политики станет снижение зависимости от последствий прекращения работы Северо-Крымского канала и использование альтернативных источников водоснабжения, пишет ИА «Крыминформ».

В Алтайском крае фермеры понесли убытки из-за паводка. Из-за подтопления погибли несколько сотен домашних птиц, кролики, овцы, свиньи и крупный рогатый скот.

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