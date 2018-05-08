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Омские аграрии будут сеять в круглосуточном режиме

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Омским аграриям придется сеять в круглосуточном режиме из-за позднего прихода весны. Теперь им предстоит сократить срок посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

В понедельник, 7 мая, на селекторном совещании глав муниципальных образований с министром сельского хозяйства Омской области Максимом Чекусовым стало известно о готовности области провести посевную кампанию, сообщает ИА «Город55».

В связи с приходом поздней весны фермерам предстоит перейти на усиленный режим и провести посевную с 15 до 30 мая. Таким образом специалистам придется работать круглосуточно, чтобы уложиться в оптимальный для сева период.

В этом году площадь посевных земель составляет 3 млн 34 тыс. га. Для проведения всех необходимых работ было подготовлено порядка 371 тыс. т семян, из которых 20 тыс. являются элитными. Запасы минеральных удобрений на данный момент составляют 75% от необходимого количества.

Также в этом году была приобретена новая аграрная техника. Например, были закуплены тракторы, сеялки, посевные комплексы. Затраченная на покупку техники сумма составляет 381 млн рублей.

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