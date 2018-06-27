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Женева сможет проголосовать за минимальную зарплату свыше 4 тыс. франков

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
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Женевское сообщество профсоюзов представило инициативу о введении в швейцарском кантоне минимальной заработной платы в размере свыше 4 тыс. франков (253 тыс. рублей).

Согласно информации, опубликованной на сайте сообщества, профсоюзам удалось собрать за три недели свыше 7,7 тыс. подписей в поддержку инициативы «23 франка — это минимум!». Речь идет об идее законодательно закрепить за всем работающим населением право зарабатывать 23 франка в час. Из расчета 41-часовой рабочей недели зарплата составит 4068 франков, передает «РИА Новости».

В Женеве меньше этой суммы получает 10% занятого населения, или 30 тыс. человек.

Отмечается что необходимый минимум, чтобы представить инициативу на кантональное голосование, — 5227 подписей.

Если власти поддержат инициативу, вопрос будет вынесен на кантональный референдум.

В 2016 году в Швейцарии состоялся референдум по поводу безусловного дохода. Взрослым гражданам страны предлагалось выплачивать по 2,5 тыс. франков (158 тыс. рублей) в месяц. 77% граждан тогда проголосовали против.

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