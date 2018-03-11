Более 800 врачей из Квебека попросили не повышать им зарплату

Более 800 докторов и студентов медицинских вузов канадской провинции Квебек подписали открытое письмо властям региона с просьбой отменить запланированное повышение их зарплат.

Об этом сообщается на интернет-сайте организации Medecins Quebecois pour le Regime Public («Медики Квебека за общественный порядок»), которая выступила с такой инициативой.

По словам врачей, объявленное повышение зарплаты «шокировало» их на фоне того, что «наши медсестры, клерки и другие специалисты вынуждены работать в тяжелых условиях, а наши пациенты живут с тем, что у них нет должного доступа к медицинским услугам, так как в последние годы было резко сокращено финансирование».

Авторы инициативы и подписавшиеся под открытым письмом медики считают, что данные средства лучше перенаправить на улучшение условий труда младшего медперсонала и повышение качества обслуживания в поликлиниках и больницах, передает ТАСС.

«Если наши коллеги будут более счастливы [в финансовом плане], если наши пациенты будут получать лучшее обслуживание, то все мы останемся в выигрыше. Но запланированное повышение наших зарплат к этому не приведет», — заявила ранее телеканалу CBC президент организации квебекских докторов Изабелль Леблан.

В январе портал iz.ru сообщал, что школьную учительницу из американского штата Луизиана арестовали на школьном собрании после того, как она выступила в неустановленном порядке с жалобой на зарплаты.