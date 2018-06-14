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Блогеру-путешественнику предложили работу с зарплатой в €5,7 тыс.

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Фото: Depositphotos.com
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На сайте компании Jooble появилась вакансия, в которой предлагается в течение всего августа находиться в турецком городе Ортаджа и его окрестностях, исследовать достопримечательности и делиться полученным опытом в блоге. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

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Кандидату нужно писать статьи, снимать видео и делать много фотографий, отдыхать и «красиво жить», тем самым рекламируя город и привлекая новых туристов.

Все затраты на проживание, питание, переезды компания берет на себя. Вознаграждение составит 30 тыс. «турецких рублей», или около €5,7 тыс. 

Обязательные требования — свободное владение английским языком, наличие водительских прав, умение эффективно использовать соцсети и отсутствие судимости.

Заявку необходимо подать до 14 июля. 

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