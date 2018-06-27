Отец Майкла Джексона умер от рака

Американский музыкальный менеджер Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон, умер на 90-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в его семье.

По информации издания, Джо скончался рано утром 27 июня в Лос-Анджелесе.

22 июня стало известно, что он был доставлен в больницу с последней стадией рака. Джо боролся с болезнью на протяжении последнего времени, однако по прогнозам врачей она была неизлечима.

Как отмечает портал, Джо, возможно, был самым успешным родителем детей-артистов в истории музыки. Он продюсировал поп-группу The Jackson 5, созданную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также занимался сольной карьерой Майкла и Джанет Джексон.

Кроме того, он является основателем звукозаписывающей компании Ivory Tower International Record.