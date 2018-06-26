Умер советский артист Хусан Шарипов

Народный артист Узбекистана Хусан Шарипов умер в возрасте 79 лет, сообщают «Новости Узбекистана».

Похороны пройдут 26 июня, молитва состоится в Соборной мечети Шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента, отмечает «Газета.ру».

Театральный деятель родился в 1937 году. В 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт по специальности актер музыкальной драмы. С 1959 по 1991 год работал в театре им. Мукими, а в 1986–1987 годах стал директором этого театра.

В 1995-1997 годах занимал пост председателя Союза театральных деятелей Узбекистана, награжден орденом «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»).

Шарипов снялся более чем в 20 фильмах. Среди них — «Маленький лекарь», «Опаленные Кандагаром», «Восточная плутовка», «Прощай, зелень лета», «Тайное путешествие эмира», «Последняя инспекция», «Верните бабушку», «Бунт невесток». Последней работой артиста стали съемки в комедийном сериале «Трясогузка» в 2011 году, где он сыграл главную роль.