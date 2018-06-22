Отец Майкла Джексона попал в больницу с терминальной стадией рака

Американский музыкальный менеджер Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон, доставлен в больницу с последней стадией рака, сообщает издание TMZ.

Как сообщили изданию источники среди членов семьи Джексона, он боролся с болезнью на протяжении некоторого времени. Однако по прогнозам врачей заболевание неизлечимо.

У 89-летнего Джексона четвертая стадия рака поджелудочной железы, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Музыкальный менеджер продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также основал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record.

Кроме того Джо Джексон стал продюсером своего сына Майкла Джексона, когда он начал сольную карьеру.

Сайт телеканала РЕН ТВ 18 июня сообщил, что народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон лег на обследование в онкоцентр.

Кобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.