Маск рассказал подробности об электрическом пикапе Tesla

Глава компании по производству электромобилей Tesla Motors Илон Маск раскрыл некоторые характеристики нового электрического пикапа.

У автомобиля в стандартной комплектации будет два электродвигателя с «сумасшедшим крутящим моментом» и полный привод, написал Маск в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Кроме того, электромобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки «в зависимости от конкретной нагрузки».

Также пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

Модель должна появиться вслед за кроссовером Model Y, который будет выпущен в 2019 году.

О планах Tesla по созданию электропикапа стало известно в апреле 2016 года. В ноябре прошлого года Tesla во время презентации электрогрузовика Semi показала эскиз гигантского пикапа, в грузовой отсек которого может поместиться другой автомобиль.