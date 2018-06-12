В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot в августе до «Версии 9». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.

«Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С «Версией 9» наши автомобили станут полностью автономными», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Маск не рассказал ничего нового о данной системе.

13 мая, после гибели водителя Уолтера Хуана, который тестировал систему автоматического вождения Tesla и врезался в отбойник, руководитель компании заявлял, что ее машины, ездящие в режиме автопилота, никогда не станут безопасными.