ФК «Милан» отстранили от участия в еврокубках на один сезон

Итальянский футбольный клуб «Милан» отстранен от участия в еврокубках в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующее решение приняла арбитражная палата по финансовому контролю футбольных клубов. Итальянскую команду обвинили в нарушении финансового фейр-плей.

Так, команду отстранили на два сезона, однако отстранение на сезон-2019/20 носит условный характер. Клуб может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Милан» в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате Италии и получил путевку в розыгрыш Лиги Европы.

Правило финансового фейр-плей действует с 2011 года. Его основным требованием является безубыточность клубов, то есть релевантные футбольные расходы клуба не должны превышать их релевантные футбольные доходы.

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