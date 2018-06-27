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RT извинился за сообщение о попытке суицида Родченкова

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Телеканал RT сообщил, что новость о попытке самоубийства информатора WADA Григория Родченкова не подтвердилась и извинился перед читателями за распространение этой информации.

«Заявления вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова о «попытке самоубийства Родченкова», судя по всему, не подтверждаются», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале RT. «При этом ранее правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока», — добавил телеканал. В RT пообещали «больше не доверять» Ионову.

Адвокат Родченкова Джим Уолден назвал информацию о попытке суицида своего подзащитного выдумкой. Юрист сказал «РИА Новости», что Родченков «доволен, здоров» и продолжает работу «для дальнейшего раскрытия коррупции в России». «Продолжающиеся попытки России дискредитировать его являются просто признанием вины», — добавил адвокат.

Новость, схожая с материалом RT о самоубийстве Родченкова, была опубликована 19 июня порталом «Панорама», который специализируется на сатире, подаваемой под видом новостей. Главный редактор сайта Борис Гонтермахер сообщил РБК, что новость была опубликована «в связи с победой российской сборной в матче с Египтом», а детали выдуманы на ходу. Гонтермахер предположил, что Ионов взял фейковую новость за основу и «немного приукрасил», а журналисты не проверили информацию должным образом.

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