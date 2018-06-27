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В Госдуме предложили Родченкову курс реабилитации в России

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Информатор WADA Григорий Родченков может пройти курс реабилитации в России, после сообщений о попытке самоубийства. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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Ранее сообщалось, что Родченков 19 июня пытался покончить жизнь самоубийством в Вашингтоне. Свищев полагает, что после отъезда в Америку на Родченкова оказывают давление американские спецслужбы, которые заставляют его клеветать на Россию.

«Конечно, для Родченкова это огромный психологический стресс. Поэтому, как мне кажется, надо посоветовать ему покаяться перед российским правосудием, перед народом, приехать в Россию, пройти здесь курс реабилитации. Мы его вылечим, и Родченков будет жить на территории России», — приводит «РИА Новости» слова Свищева.

Также сообщалось, что причиной попытки суицида Родченкова мог стать иск трех российских биатлонисток на $30 млн.

В конце апреля Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том числе он признался, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не видел, как атлеты употребляют его.

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