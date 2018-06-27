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Стало известно о попытке Родченкова покончить с собой

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Фото: TASS/ZUMA/Netflix
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить с собой в квартире в Вашингтоне. Об этом в среду, 27 июня, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

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«Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — сказал Ионов журналистам RT.

По его словам, эти данные были получены от коллег из США по линии комитета. Инцидент произошел 19 июня, но стало известно о нем только сейчас, добавил он.

Ионов рассказал, что экс-директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР. После этого Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику. В квартире информатора были найдены пустые бутылки из-под крепкого алкоголя и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы», — рассказал Ионов.

По его словам, информатора заставляют всячески свидетельствовать против России и у него «просто сдали нервы».

В конце апреля стало известно, что Родченков во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов. В частности, он признался, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не видел, как атлеты употребляют его.

В свою очередь, в Кремле отметили, что неоднократно указывали на лживость показаний информатора WADA, а то, что он не смог подтвердить свои показания в суде, еще раз подтверждает правоту российской стороны.

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