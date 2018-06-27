После попытки суицида Родченков попал в психбольницу в Вашингтоне

Информатор WADA Григорий Родченков после попытки самоубийства попал в психоневрологическую клинику в Вашингтоне, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«По имеющимся сведениям, Родченков в 15:45 госпитализирован в психоневрологическую лечебницу в западном округе города Вашингтона на основании сообщения сотрудника ФБР в службу «911», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что дома у него найдены две пустые бутылки виски и шесть пустых пачек успокоительных препаратов на основе фенобарбитала. Отмечается, что предположительно попытка суицида связана с иском к Родченкову от трех российских биатлонисток на общую сумму $30 млн.

О госпитализации бывшего главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. При этом данные частично совпадают с материалом, опубликованным 19 июня сайтом «Панорама», распространяющим фейковые новости.

В 2011 году, будучи в России экс-глава РУСАДА также пытался покончить с собой после того, как против него и его сестры Марины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте анаболических стероидов. После неудачной попытки Родченков наблюдался на стационарном лечении в соматопсихиатрическом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования WADA и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.