Ученые рассказали об опасности МРТ для людей с пломбами в зубах

Магнитно-резонансная томография (МРТ) оказалась опасной для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава. К такому выводу пришли ученые из университета Акдениз в турецкой Анталье.

Статья, рассказывающая об исследовании, была опубликована в журнале Radiology.

«Наши эксперименты показали, что такие пломбы выделяют огромные количества ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем», – рассказал физик Селми Ильмаз.

Он предполагает, что утечки ртути могут быть связаны с фазовыми переходами или же микротоками, порождающими магнитные поля.

Как уточняется в исследовании, металлические пломбы гораздо прочнее и надежнее, чем керамические. Однако ученые так до сих пор и не пришли к единому мнению по поводу токсичности ртутных наполнителей.

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