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Ученые создали способный восстанавливать зубную эмаль материал

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль.

В своей статье в журнале Nature Communications химики пояснили, что новая разработка по своей структуре и свойствам схожа с зубной эмалью.

Ученые отметили, что если зубная эмаль повреждается, ее восстановить невозможно, и это приводит к потере зубов.

Однако с помощью нового материала зубы могут сохраняться десятилетиями. Вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам.

Материал разработан с помощью белка, который вызывает рост кристаллов. Данный белок появляется в человеческом организме, когда формируются зубы.

Ученые отметили, что с помощью разработанного материала в будущем можно достичь новых успехов в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.

В основе открытия, по словам исследователей, лежит способ использования белков для управления процессом минерализации.

31 мая сообщалось, что американские ученые обнаружили неожиданное средство от рака.

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