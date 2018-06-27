Прямой эфир

Индиец увидел лицо жены после свадьбы и подал на развод

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Steven Karl Metze
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, на которой впервые увидел свою супругу. Приведя жену домой, он обнаружил, что у нее «растет борода» и говорит она «мужским голосом». 

Как сообщает Times of India, жених пожаловался на то, что родственники супруги не дали ему посмотреть на будущую невесту до свадьбы. Мужчина рассказал, что сначала борода не сильно бросилась ему в глаза, так как его новоиспеченная супруга маскировала ее макияжем. Но через неделю индиец заметил, что его возлюбленная подозрительно похожа на мужчину. 

Он пояснил, что девушку для него выбирали родители. Когда индиец пришел к ним с претензиями, родственники объявили, что выбора у него нет. 

Отчаявшись, мужчина обратился в суд. Там его заявление о расторжении брака отклонили, заявив, что веских причин для развода нет.

В феврале молодожены в Индии получили на свадьбу заминированный подарок. В результате взрыва погибли два человека, в том числе молодой супруг. Также тяжелые ранения получила невеста, которая была доставлена в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия повысит пошлины на товары из США
В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017