Индиец увидел лицо жены после свадьбы и подал на развод

В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, на которой впервые увидел свою супругу. Приведя жену домой, он обнаружил, что у нее «растет борода» и говорит она «мужским голосом».

Как сообщает Times of India, жених пожаловался на то, что родственники супруги не дали ему посмотреть на будущую невесту до свадьбы. Мужчина рассказал, что сначала борода не сильно бросилась ему в глаза, так как его новоиспеченная супруга маскировала ее макияжем. Но через неделю индиец заметил, что его возлюбленная подозрительно похожа на мужчину.



Он пояснил, что девушку для него выбирали родители. Когда индиец пришел к ним с претензиями, родственники объявили, что выбора у него нет.

Отчаявшись, мужчина обратился в суд. Там его заявление о расторжении брака отклонили, заявив, что веских причин для развода нет.

В феврале молодожены в Индии получили на свадьбу заминированный подарок. В результате взрыва погибли два человека, в том числе молодой супруг. Также тяжелые ранения получила невеста, которая была доставлена в больницу.