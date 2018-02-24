В Индии молодоженам на свадьбу вручили заминированный «подарок»

В Индии два человека, в том числе молодой супруг, погибли, когда в свадебном подарке сработало взрывное устройство. Жена получила серьезные ранения и доставлена в больницу.

Сообщается, что трагедия произошла, когда молодожены вскрывали подарки, врученные им в день свадьбы, спустя несколько дней после самой церемонии. Неожиданно один из них взорвался в руках мужа. Также погибла пожилая родственница молодых, пишет ТАСС.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Свадебная церемония обернулась трагедией в городе Беавар на северо-западе Индии. Во время празднования произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП погибли 18 человек и столько же пострадали.