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Посетители красноярских «Столбов» жалуются на змей

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Посетители заповедника «Столбы» в Красноярском крае рассказывают, что им на пути все чаще стали попадаться змеи. В основном жалобы поступают от тех, кто оказывается на Лалетинской дороге и настильных тропах.

В научном отделе заповедника ИА KrasnoyarskMedia отметили, что на его территории обитает три вида змей: обыкновенная гадюка, обыкновенный уж и щитомордник западный. Судя по фото, сделанным туристами, они в основном встречают щитомордника и гадюку.

Змеи, сказали специалисты, особой опасности для человека не представляют, они практически всегда пытаются уползти и спрятаться. А агрессия с их стороны — это защитная реакция.

Кроме того, отметили в администрации заповедника, змей больше не стало, просто в жаркую погоду они проявляют больше активности.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в детском лагере в Челябинской области на 13-летнюю девочку напала гадюка. Руководство лагеря заявило, что девочка увидела гадюку в кустах и попыталась поймать ее голыми руками.

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