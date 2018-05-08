Змея найдена возле детской площадки в Ярославле

В одном из районов Ярославля недалеко от детской площадки найдена змея. Ее обнаружила местная жительница, гулявшая с собакой. Она сфотографировала пресмыкающееся и выложила снимок в социальную сеть.

По словам женщины, которые приводит ИА «ЯРНОВОСТИ», она часто видит в этом районе ужей, переползающих через дорогу. Но такая змея была замечена ею впервые.

Комментирующие фотографию подписчики высказали предположение, что это обитающая на юге гадюка. Они не исключили, что змея сбежала от своего невнимательного хозяина.

Как заявили агентству сотрудники местного зоопарка, это действительно гадюка, однако самая обыкновенная, которых в Ярославской области немало. Эксперты посоветовали горожанам быть внимательнее.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что жительница австралийского города Рэнджвуд обнаружила огромного питона в своей кровати ночью. Змею наволочкой поймал муж девушки.