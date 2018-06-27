Прямой эфир

Гадюка напала на ребенка в детском лагере на Южном Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка доставлена в больницу из детского лагеря в Кыштыме Челябинской области. На подростка напала змея.

По данным медиков, инцидент произошел в лагере «Акакуль». 13-летнюю девочку укусила змея, предполагается, что это была ядовитая гадюка. Взрослые доставили подростка в травматологическое отделение, врачи ввели пострадавшей сыворотку для дезинтоксикации. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В лагере уточнили, что отдыхающая заметила змею в кустах и попыталась ее поймать голыми руками.

Как сообщал портал iz.ru, гадюку нашли на детской площадке в Подмосковье. В Подольске дети пытались поймать змею, когда она уползала под машину. Ситуацию вовремя заметил местный житель, который поймал гадюку и увез ее в лес в районе Домодедово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гадюку нашли на детской площадке в Подмосковье
Казанские врачи спасли мужчину после укуса смертельно опасной змеи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017