Гадюка напала на ребенка в детском лагере на Южном Урале

Девочка доставлена в больницу из детского лагеря в Кыштыме Челябинской области. На подростка напала змея.

По данным медиков, инцидент произошел в лагере «Акакуль». 13-летнюю девочку укусила змея, предполагается, что это была ядовитая гадюка. Взрослые доставили подростка в травматологическое отделение, врачи ввели пострадавшей сыворотку для дезинтоксикации. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В лагере уточнили, что отдыхающая заметила змею в кустах и попыталась ее поймать голыми руками.

Как сообщал портал iz.ru, гадюку нашли на детской площадке в Подмосковье. В Подольске дети пытались поймать змею, когда она уползала под машину. Ситуацию вовремя заметил местный житель, который поймал гадюку и увез ее в лес в районе Домодедово.