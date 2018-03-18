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Двухголовая змея удивила ветеринаров в США

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Фото: twitter.com/NatGeo
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В американском штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного удава с двумя головами. Рептилия сильно удивила ветеринаров, так как такое явление крайне редко встречается в природе, сообщает National Geographic.

У змеи оказалось не только две головы, но также два сердца и пищевода. По словам специалистов, шансы на выживание в дикой среде у рептилии минимальны.

«Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией», — рассказала журналистам ветеринарный врач Лора Тилен.

В ноябре 2017 года ребенок с двумя головами родился в индийском штате Амбайогай. Эти редчайшие сиамские близнецы с общим туловищем и конечностями называются парапаги.

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