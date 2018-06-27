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Депутат рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Соединенные Штаты не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все возможное, чтобы он продолжался, рассказал внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий призвал украинские власти отменить все санкции, введенные нынешним правительством, и вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами, чтобы восстановить экономику.

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При этом он уверен, что США этого не допустят, поскольку санкции направлены на ослабление ЕС и России. «Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны», — сказал Мураев.

26 июня сообщалось, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 76% населения Украины считают выбранный курс страны неверным. Важнейшей государственной проблемой в глазах большинства граждан остается война в Донбассе, которую украинские власти начали в 2014 году против самопровозглашенных ЛНР и ДНР.  Они объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стало свыше 10 тыс. человек.

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