Соединенные Штаты не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все возможное, чтобы он продолжался, рассказал внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий призвал украинские власти отменить все санкции, введенные нынешним правительством, и вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами, чтобы восстановить экономику.

При этом он уверен, что США этого не допустят, поскольку санкции направлены на ослабление ЕС и России. «Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны», — сказал Мураев.

26 июня сообщалось, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 76% населения Украины считают выбранный курс страны неверным. Важнейшей государственной проблемой в глазах большинства граждан остается война в Донбассе, которую украинские власти начали в 2014 году против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стало свыше 10 тыс. человек.