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Воспользовавшийся эскалатором медведь попал на видео в Сочи

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Rolf Müller
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Появилось видео с медведем, поднявшимся по эскалатору в районе одного из сочинских горных курортов. По словам специалистов, этого хищника видят рядом с городом не впервые.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как животное ночью идет вверх по лестнице.

Главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин рассказал программе «Вести Сочи», что это самец трех или четырех лет, у которого закончился гон. Он давно гуляет по окрестностям Сочи, ходил по огородам и однажды забрался в курятник. По словам биолога, зверь питается в основном ягодами и опасности для человека не представляет.

21 июня в вольерах белых медведей Феликса и Авроры из заповедника «Роев ручей» начали работать веб-камеры. Все желающие смогут наблюдать за животными на сайте природного парка. Администрация рекомендует посмотреть, как медведи охотятся на рыбу — вживую за этой процедурой каждый день наблюдают сотни зрителей.

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