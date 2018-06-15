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Фотоловушки зафиксировали медведя-великана в «Брянском лесу»

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Второй год подряд фотоловушки около деревни Чухраи в заповеднике «Брянский лес» смогли запечатлеть медведя-великана. Большой хищник объявился ровно на том же месте, что и в прошлом году.

Как рассказала заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова, такой крупный медведь нечастное явление для брянских лесов. За несколько лет работы фотоловушек были единичные случаи встречи столь крупных особей.

В прошлом году специалисты смогли определить рост косолапого, он составляет 2 м 20 см, а возраст хищника около 6-8 лет, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Фотоловушка «подловила» животное в момент так называемых медвежьих танцев. Косолапый терся о дерево с разных сторон, облокачивался на него, всем видом показывая, что упадет, если отпустит.

Елена Ситникова объяснила редкость крупных медведей тем, что вольных многокалорийных кормов у брянских медведей нет и свою массу они набирают долго и кропотливо.

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