За белыми медведями в «Роевом ручье» можно следить в режиме онлайн

Администрация парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярском крае в ближайшее время предоставит возможность наблюдать за животными в режиме онлайн. Пока для наблюдения доступны только белые медведи Феликс и Аврора. В их вольерах начали работать камеры видеонаблюдения.

Для того, чтобы увидеть, как живут Феликс и Аврора, необходимо зайти на сайт «Роева ручья» и найти кнопку онлайн-видео. Пока, правда, просмотр ограничен по времени и работает с 12:00 до 17:00, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Специалисты советуют понаблюдать за тем, как полярные хищники охотятся на живую рыбу, которую им запускают в бассейн ежедневно. Обычно эта процедура собирает у вольеров сотни зрителей. А вчера опекуны медведей подарили им большой пластиковый мяч. Медведи катают его по вольеру и играют с ним в воде.

14 июня в красноярском парке отметили 20-летний юбилей зубра по кличке Мурыч. Он был назван в честь былинного богатыря Ильи Муромца и не раз становился отцом.