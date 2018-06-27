Шнуров прокомментировал измену любимой женщины
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал измену любимой женщины. Его пост в Instagram был опубликован сразу после того, как его жена рассказала о разводе с музыкантом.
Матильда Шнурова впервые прокомментировала сообщения о причинах развода с лидером группы «Ленинград». Она попросила «конспираторов, наблюдателей и толкователей» не пытаться строить догадки и делать выводы из заголовков в СМИ. По ее словам, жизнь сложнее, чем лента новостей. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле.
«Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит всё в порядке.
Всё как надо, как всегда
И без исключений.
Было. Смыло города,
Временем стечений
Обстоятельств и стихий.
Обновился Эйпал.
Песни есть, и есть стихи,
Остальное — пепел.
Батарейка для любви
Требует зарядки.
Если женщина ******,
Значит всё в порядке», — написал Шнуров в Instagram.
21 июня источник из близкого окружения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рассказал о причине развода звездной пары. По его словам, поводом для разрыва могла стать неверность супруги.