Шнуров прокомментировал измену любимой женщины

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал измену любимой женщины. Его пост в Instagram был опубликован сразу после того, как его жена рассказала о разводе с музыкантом.

Матильда Шнурова впервые прокомментировала сообщения о причинах развода с лидером группы «Ленинград». Она попросила «конспираторов, наблюдателей и толкователей» не пытаться строить догадки и делать выводы из заголовков в СМИ. По ее словам, жизнь сложнее, чем лента новостей. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле.

«Просто двигаться вперед,

Лучше без оглядки.

Если женщина вам врет,

Значит всё в порядке.

Всё как надо, как всегда

И без исключений.

Было. Смыло города,

Временем стечений

Обстоятельств и стихий.

Обновился Эйпал.

Песни есть, и есть стихи,

Остальное — пепел.

Батарейка для любви

Требует зарядки.

Если женщина ******,

Значит всё в порядке», — написал Шнуров в Instagram.

21 июня источник из близкого окружения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рассказал о причине развода звездной пары. По его словам, поводом для разрыва могла стать неверность супруги.