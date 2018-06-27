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Жена Шнурова впервые рассказала о разводе с музыкантом

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Матильда Шнурова впервые прокомментировала сообщения о причинах развода с лидером группы «Ленинград». Она попросила «конспираторов, наблюдателей и толкователей» не пытаться строить догадки и делать выводы из заголовков в СМИ.

«Жизнь сложнее, чем лента новостей. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле», — написала он в Instagram.

Супруга музыканта также посоветовала людям лучше разбираться в своей жизни, а не в чужой. 

«Она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда», — добавила она.

21 июня источник из близкого окружения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рассказал о причине развода звездной пары. По его словам, поводом для разрыва могла стать неверность супруги.

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