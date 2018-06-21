Названа причина расставания Шнурова с женой

Источник из близкого окружения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды рассказал о причине развода звездной пары. По его словам, поводом для разрыва могла стать неверность супруги.

«Шнуров — джентльмен. Намеренно так красиво всё представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она», — рассказал собеседник сайта kp.ru, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, в последнее время Матильда стала пропадать на светских мероприятиях и иногда могла не прийти домой. При этом сам Шнуров стал куда более образцовым семьянином, чем раньше.

«Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее», — отметил собеседник.

Как отмечается в материале, причиной разрыва могла стать произошедшая несколько месяцев назад история — Шнуров якобы застал супругу в отеле в компании их общего знакомого.

«Последние полгода они вообще жили как на пороховой бочке. Матильда с тусовками не завязала», — отметил источник.

Добавляется, что в итоге лидер «Ленинграда» не выдержал и завел речь о разводе, а его супруга согласилась на это.

При этом музыкант Стас Барецкий сообщил журналистам, что новость о разводе может быть фейком. Он не исключил, что после ЧМ-2018 пара объявит о воссоединении.

Супруги заявили о намерении развестись 25 мая. Через три дня Шнуров опубликовал на своей странице в Twitter стихотворение, которое, по мнению пользователей, он посвятил жене. В нем музыкант пишет о потере мечты.

Матильда, в свою очередь, опубликовала пост, в котором призвала не обижать музыканта.

Шнуров впервые прокомментировал новость о разводе в интервью изданию Esquire, которое было опубликовано 6 июня. Музыкант отметил, что хотя художник и должен страдать, но «делать это нельзя постоянно». Также он заявил, что не чувствует за собой вины в случившемся, и опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом Шнуров намекнул, что пытался спасти брак.

«Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», — добавил он.