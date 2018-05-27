Жена Шнурова попросила не обижать лидера «Ленинграда» после объявления о разводе

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда опубликовала в своем Instagram пост, в котором призвала не обижать музыканта. Публикация появилась через несколько дней после того, как Шнуров объявил о разводе.

«Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей, потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», — отметила женщина.

До этого, комментируя сообщения о разрыве со Шнуровым, она назвала эту новость печальной, а также добавила, что хочет «личное оставить личным».

Шунров объявил о разводе 25 мая через Instagram. О причинах расставания он не сообщил.

Для музыканта брак с Матильдой Шнуровой стал третьим по счету. До этого он был официально женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной, а также несколько лет состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной.