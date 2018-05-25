Бывшая солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнурова

Экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала развод лидера коллектива Сергея Шнурова с супругой Матильдой.

«Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли?» — заявила она телеканалу «360».

Певица также посочувствовала разводящейся паре.

Лидер «Ленинграда» сообщил о расставании с женой на своей странице в Instagram ранее 25 мая. Он заявил, что супруги приняли решение «с сожалением», а также попросил поклонников и журналистов уважать их личное пространство.

После этого пресс-секретарь и гитарист группировки Дмитрий Гугучкин отметил, что развод и другие обстоятельства личной жизни лидера группы не повлияют на его график работы и концертную деятельность.

Свадьба Сергея и Матильды Шнуровых состоялась в 2010 году. До этого он уже был женат дважды. У Шнурова — двое детей от предыдущих браков.