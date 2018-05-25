Развод Шнурова не повлияет на график концертов «Ленинграда»

Развод и другие обстоятельства личной жизни лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова не повлияют на график работы коллектива и его концертную деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь и гитарист группировки Дмитрий Гугучкин.

«Всё нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — цитирует НСН представителя «Ленинграда».

Ранее Сергей Шнуров объявил о своем разводе с Матильдой в Instagram.

Музыкант попросил СМИ не нарушать его личного пространства в связи с разводом.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров.

Матильда и Сергей Шнуров поженились в 2010 году.

Лидер «Ленинграда» до этого уже дважды был женат. У Шнурова есть двое детей.

Музыкант в апреле выпустил альбом «Всякое» в честь своего 45-летнего юбилея. В сборник вошли восемь композиций.