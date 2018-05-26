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Шнуров написал стихотворение после заявления о разводе

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на следующий день после заявления о разводе с женой Матильдой опубликовал в своем Instagram печальное стихотворение.

Произведение, содержащее в том числе ненормативную лексику, начинается со строк «Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит». В нем также говорится о невозможности обмануть судьбу и измениться самому.

«Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придется отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счет», — говорится в стихах.

О разводе Шнуров объявил 25 мая через Instagram. Его супруга, комментируя известие, заявила, что хотела бы оставить личное личным.

Брак с Матильдой стал третьим по счету для Шнурова. До этого он был официально женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной, а также несколько лет состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. От двух предыдущих браков у музыканта есть двое детей. 

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