Матильда Шнурова прокомментировала развод с лидером «Ленинграда»

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда прокомментировала информацию о разводе.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — написала Шнурова в Instagram после просмотра фильма «Дело Собчака». Девушка поблагодарила подписчиков за слова поддержки.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Май 2018 в 12:09 PDT

Ранее в пятницу Шнуров сообщил в соцсетях о разводе с женой. Музыкант попросил не нарушать личное пространство бывших супругов.