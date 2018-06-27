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Трое пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 в Иркутской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Самолет Ан-2 в среду, 27 июня, совершил жесткую посадку в Нижнеудинском районе Иркутской области. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщил источник в региональных экстренных службах. 

«Инцидент произошел в 40 км южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало», — цитирует его «РИА Новости».

По словам источника, травмы получили два пилота и пассажир. 

По предварительной информации, самолет принадлежит авиакомпании «Феникс». Обстоятельства аварии выясняются. 

26 июня в южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись два пассажирских лайнера авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. Один лайнер задел хвостовой частью крыло другого, оба воздушных судна получили повреждения. В момент инцидента пассажиров в самолетах не было. 

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