Норвегия полностью перейдет на электрические самолеты к 2040 году

Власти Норвегии планируют осуществлять все авиаперевозки на электрических самолетах. Об этом стало известно из сообщения словенского авиационного производителя Pipistrel.

18 июня компания провела успешные испытания двухместного электрического самолета Alpha Electro в аэропорту Осло. Аппаратом управлял Даг Фальк Педерсен, директор компании Avinor. Она является оператором большинства гражданских аэропортов Норвегии. На месте пассажира находился министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Электросамолет оснащен двигателем мощностью 50 киловатт и батареей на 21 киловатт-час без учета аварийного резерва. Этого хватит на час полета.

В планах у Avinor — полный перевод норвежской авиации на самолеты с нулевым показателем выбросов в атмосферу к 2040 году. Министр Солвик-Олсен отметил, что цены на горючее топливо растут, в то время как на батареи, наоборот, падают. Норвегия, крупнейший нефтяной и газовый экспортер в Западной Европе, приняла решение снизить выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году.

Перевод самолетов на электроэнергию станет частью давно запущенной программы по снижению выбросов в атмосферу. Уже сейчас половина автомобилей в стране являются электромобилями. Этим может объясняться высокий спрос на автомобили Tesla.