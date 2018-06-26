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Норвегия полностью перейдет на электрические самолеты к 2040 году

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Фото: Global Look Press/Liang Youchang
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Власти Норвегии планируют осуществлять все авиаперевозки на электрических самолетах. Об этом стало известно из сообщения словенского авиационного производителя Pipistrel.

18 июня компания провела успешные испытания двухместного электрического самолета Alpha Electro в аэропорту Осло. Аппаратом управлял Даг Фальк Педерсен, директор компании Avinor. Она является оператором большинства гражданских аэропортов Норвегии. На месте пассажира находился министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Электросамолет оснащен двигателем мощностью 50 киловатт и батареей на 21 киловатт-час без учета аварийного резерва. Этого хватит на час полета.

В планах у Avinor — полный перевод норвежской авиации на самолеты с нулевым показателем выбросов в атмосферу к 2040 году. Министр Солвик-Олсен отметил, что цены на горючее топливо растут, в то время как на батареи, наоборот, падают. Норвегия, крупнейший нефтяной и газовый экспортер в Западной Европе, приняла решение снизить выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году.

Перевод самолетов на электроэнергию станет частью давно запущенной программы по снижению выбросов в атмосферу. Уже сейчас половина автомобилей в стране являются электромобилями. Этим может объясняться высокий спрос на автомобили Tesla.

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