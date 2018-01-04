Экологи Норвегии проиграли в суде дело о запрете добычи нефти в Арктике

Окружной суд Осло не нашел следов преступления в действиях властей Норвегии, разрешивших нефтегазовым компаниям осуществлять разведку и добычу углеводородов в Арктике — на шельфе Баренцева моря, сообщает «РИА Новости».

«В судебном решении, объявленном сегодня, 4 января 2018 года, государство в лице министерства нефти и энергетики признано невиновным по делу о климатических обвинениях», — говорится в постановлении суда.

Как сообщал портал iz.ru, иск был подан в суд активистами экологической организации Greenpeace и норвежской природоохранной НКО «Природа и молодежь» в ноябре 2017 года. Активисты обвинили правительство страны в нарушении ратифицированного Норвегией Парижского соглашения по климату и статьи 112 конституции Норвегии, гарантирующей гражданам страны право на здоровую окружающую среду и обязательство властей к ответственной разработке природных ресурсов.

В решении суда подчеркивается, что 112 параграф конституции Норвегии является правовым, однако данное государством разрешение об освоении месторождений не является нарушением этого конституционного положения.

По мнению экологов, добыча нефти в нетронутых районах Арктики является инвестициями в разрушенное будущее и противоречит конституции страны.

Норвежские власти дали разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в десяти ранее нетронутых районах Баренцева моря в июне 2016 года впервые за последние 20 лет.