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Ирландия заявила о намерении запретить бензиновые и дизельные двигатели

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Власти Ирландии объявили о намерении запретить на территории страны продажи автомобилей с любыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), независимо от типа топлива.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что такой шаг потребует глубоких изменений в привычной жизни страны и будет невозможен без поддержки общества и отдельных граждан.

Инициативная группа из мэров нескольких городов страны предложила полностью запретить ДВС уже в 2030 году, а не на десять лет позже, как предполагалось изначально, передает издание Autocar.

Глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota Сейго Кузумаки ранее заявил, что продажа автомобилей с ДВС может полностью прекратиться в мире к 2050 году.

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