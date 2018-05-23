Электроэнергию для «зеленых» АЗС хотят предоставлять бесплатно

Правительство намерено ввести новые стимулы для частного бизнеса к созданию заправок для электрокаров. В частности, речь идет о предоставлении для «зеленых» АЗС электроэнергии бесплатно либо с существенным дисконтом.

Таким образом кабмин надеется побудить частных инвесторов к строительству новых электро-АЗС и способствовать увеличению парка электрических автомобилей. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии развития автопрома до 2025 года («Известия» ознакомились с документом).

Развитием сети заправок государство занялось еще в 2012 году. С тех пор в основном силами сетевых компаний в России удалось запустить лишь 130 зарядных станций, по большей части в Москве и области (50 шт.) и Санкт-Петербурге (40 шт.).

Считается, что именно отсутствие разветвленной сети зарядной инфраструктуры тормозит рост парка электрокаров в России. По данным Минпромторга, на конец 2017 года в стране было зарегистрировано менее 1,5 тыс. электромобилей.

Эксперты считают, что стоимость «льготной» электроэнергии будет переложена в конечный тариф на электроэнергию для населения.

Подробнее — в материале «Известий»:

Электро-АЗС хотят зарядить бесплатно