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ЧМ-2018 сделал Россию привлекательной для иностранных инвесторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Благодаря чемпионату мира по футболу Россия становится более привлекательной для западных экономических партнеров, пишет Forbes.

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Несмотря на экономические санкции, падение цен на нефть и пессимистичные прогнозы, сегодня Россия находится на подъеме. Ведь мундиаль, отмечают аналитики издания, стал для страны уже вторым международным спортивным событием после зимних Олимпийских игр в 2014 году. О том, насколько успешными оказались финансовые вложения в Сочи, говорит неспадающая популярность города среди иностранных туристов.

Пока эксперты уверены, что рекордные капиталовложения в подготовку к ЧМ-2018 могут принести выгоду как российской стороне, так и зарубежному бизнесу, проявляющему инвестиционный интерес к стране.

Еще до начала ЧМ-2018 эксперты оценили, какой вклад в экономику обеспечит России подготовка и проведение чемпионата мира. За 2013–2018 годы экономика страны может получить около 820 млрд рублей.

На подготовку к мундиалю потрачено 1,2 трлн рублей. В первую очередь средства были направлены на строительство спортивной и транспортной инфраструктуры, а также на благоустройство.

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