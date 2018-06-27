СМИ сообщили об отказе правительства от идеи продавать лекарства в магазинах

Российские власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.

Соответствующее письмо департамент соцразвития правительства направил в несколько министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, сообщает газета «Коммерсант».

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой София Малявина пояснила изданию, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов — в поддержку документа выступили только 34 человека, против — 5,8 тыс. Пресс-секретарь добавила, что Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

В апреле министерство здравоохранения РФ не поддержало идею продажи лекарственных препаратов в супермаркетах. В ведомстве пояснили, что лекарственные препараты являются особым товаром, который должен быть эффективным, качественным и безопасным, а также храниться в правильных условиях.

Эксперты отмечали, что такая инициатива приведет лишь к закрытию аптек, которые просто не смогут конкурировать с супермаркетами.